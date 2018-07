''Depois que passa, nem parece que foi com você''

"Depois que passa, nem parece que aconteceu com você", conta a advogada Karina Tostes Bonato, de 32 anos. "Mas no momento é um sentimento muito intenso", diz ela. Após o nascimento de seu filho Guilherme, Karina conviveu com uma depressão pós-parto leve por quatro meses. Ela chorava muito (até na consulta com o pediatra havia choro), não conseguia dormir e, por vezes, não tinha vontade nem mesmo de cuidar do bebê - o contato com a criança era difícil. "Eu o culpava pelo que eu estava passando. Muita gente não admite que teve esse sentimento pelo filho, mas acontece." A advogada consegue enumerar os fatores que a deixaram mais vulnerável e frágil tanto durante a gestação quanto depois do nascimento do filho: a gravidez veio durante um namoro, o pai da criança foi convocado para trabalhar como médico do Exército em Brasília justamente durante a gravidez, ela teve problemas de saúde e quase sofreu um aborto espontâneo. Depois, como trabalha como autônoma, conseguiu ficar em casa só por 10 dias com o filho antes de encarar a rotina de trabalho novamente. "Deixava ele com a babá e ia para o fórum, ia para audiências e voltava para casa no fim do dia. Exausta e culpada. Sem vontade de cuidar dele direito." A melhora começou com o apoio da irmã, que passou a morar com ela durante a semana. Do namorado, que comprava passagens e viajava até Ribeirão Preto para passar ao menos uns dias com ela, e do médico, que percebeu a situação e indicou antidepressivo e terapia. Aí o peso foi diminuindo. "A terapia foi muito importante. Lá caiu a ficha de que precisava delegar tarefas." Hoje, Karina está tranqüila e diz que a maternidade valeu a pena. "Vê-lo crescer, estar perto em cada sorriso dele é o meu maior presente."