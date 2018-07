Denise Silva Ayres, 43 anos, professora de Artes Plásticas

Corpão e loira, uma mistura e tanto. Só que, na opinião da consultora de estilo, não é porque está com tudo em cima que Denise deve se vestir como uma garota. "Não precisa evidenciar tanto suas curvas", avalia. "Jeans e camiseta quem usa é o aluno, não a professora. A mudança foi direcionada para equilibrar a profissão com sua beleza, sem tirar sua descontração e modernidade." Como Denise encara classes com 40 alunos, o conforto deve ganhar atenção. Em vez de salto alto e fino, um sapato feminino de salto quadrado. Pantalona, blusa com decote na medida certa e cinto largo revelam suas curvas, porém, de maneira sutil e sofisticada. Para se diferenciar das alunas - a maioria tem cabelos longos - um coque "desestruturado". Blusa Ateliê das Três, bolsa XAA para Ateliê das Três, pantalona tipo saruel da Há uma Santa