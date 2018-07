Dengue pode se agravar, diz estudo

A dengue será uma das principais causas de mortalidade infantil no próximos anos, alerta o pesquisador Luiz Jacintho da Silva, um dos autores do livro Viroses Emergentes no Brasil (Editora Fiocruz). Ele prevê um aumento de casos de dengue 4 - o único sorotipo ainda não disseminado pelo País - provocando recrudescimento das epidemias. "Eliminar o Aedes (aegypti, transmissor da doença) hoje, tal como foi feito na década de 50, é impossível", diz, acrescentando que a descoberta da vacina contra a doença - em fase de pesquisas - é a única possibilidade de erradicar o vírus. Em 1981, uma epidemia pelos sorotipo 1 e 4 ocorreu em Roraima, mas o vírus do tipo 4 não se disseminou. Em 2007, pesquisadores da Faculdade de Medicina Tropical do Amazonas publicaram artigo em revista científica internacional relatando casos de pessoas infectadas pelo tipo 4. Na época, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) contestou o estudo, informando que a contraprova não confirmou o resultado. A entrada de um novo sorotipo da dengue provocaria uma explosão no número de casos e o aumento da gravidade e da letalidade da doença. Isso acontece porque, uma vez infectado por um sorotipo, a pessoa tem imunidade duradoura contra ele, mas não contra os outros. Infecções sucessivas são o maior fator para desenvolvimento de formas hemorrágicas. Por isso, explica Jacintho, as crianças são as mais atingidas. "A tendência é termos cada vez mais casos em lactentes", avisa. As mães já contaminadas passam seus anticorpos para os filhos. Se eles foram contaminados, reagirão como uma pessoa previamente infectada, portanto com mais chances de desenvolver quadros graves. Nem todos os especialistas concordam. Para o epidemiologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Medronho, o futuro da doença é imprevisível. "São opiniões políticas, e não científicas", argumentou. O infectologista Edimílson Migówski concorda com Jacintho. "O que aconteceu no Rio neste ano é uma demonstração dessa tendência." Mas, para ele, deve-se evitar postura pessimista. "Dengue é conseqüência da falta de educação. Países do sul da Europa e dos Estados Unidos têm condições climáticas favoráveis ao Aedes aegypti, mas eles não se proliferam como aqui por causa de políticas de educação permanente e saneamento básico satisfatório."