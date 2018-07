Os balanços divulgados pela Secretaria de Saúde da Bahia indicam que, além da dengue - que atingiu mais de 45 mil pessoas este ano no Estado, matando 38 -, as meningites virais e bacterianas estão se alastrando rapidamente pelo território. Até o fim de março, 219 foram infectados com as duas formas da doença. Desses, 22 morreram.