O número de casos de dengue no Brasil caiu 52,3% este ano em relação ao ano passado, segundo o Ministério da Saúde. O balanço, com dados até 24 de maio, revela que todas as Regiões registraram queda: 68,6% no Sudeste, 48,6% no Sul, 42,6% no Nordeste, 31,3% no Norte e 11,3% no Centro-Oeste. Porém, sete Estados tiveram aumento: Acre, Roraima, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.