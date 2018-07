Dengue atinge norte do Rio

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio confirmou uma epidemia de dengue em municípios do Rio de Janeiro e parte da capital. As regiões mais afetadas são no norte e noroeste do Estado e algumas áreas da região metropolitana do Rio. A secretaria recebeu 60.047 notificações ao longo de 2007, quase o dobro do número de casos registrados em 2006. A capital registrou 22.486. Desde o início do ano, 29 pessoas morreram por dengue hemorrágica no Estado - 21 delas na capital. A Secretaria Municipal de Saúde investiga a morte de três pessoas que estavam internadas no Hospital Municipal Salgado Filho e morreram nos dias 22 de novembro e 12 e 17 de dezembro. A confirmação depende de laudo da Fundação Oswaldo Cruz. Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde, Victor Berbara, a tendência é que o número de casos aumente.