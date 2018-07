Dengue atinge 90% dos municípios baianos

Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia, a dengue já infectou pessoas em 90,6% dos 417 municípios baianos, este ano. No balanço divulgado na noite de anteontem, relativo ao período entre 1º de janeiro e 22 de maio, as notificações das formas clássicas da doença chegaram a 82.402 no Estado, número 220% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado (28.432). Também foram registradas 1.415 casos suspeitos de formas mais graves da dengue. Estão confirmadas 55 mortes por causa da doença. Outros 54 casos são investigados.