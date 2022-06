Demi Lovato lança 'Skin Of My Teeth', seu novo single; ouça

Demi Lovato lançou single 'Skin Of My Teeth'. Foto: Brandon Bowen

Demi Lovato lançou nesta sexta-feira, 10, o single Skin Of My Teeth, primeira amostra do seu próximo álbum Holy Fvck, que tem previsão de chegar às plataformas de streaming em 19 de agosto.

Com guitarra e bateria no instrumental, a música tem uma pegada de rock n’ roll e marca a volta da cantora para o pop punk, que é a combinação de elementos do punk rock com o pop.

"Skin of my teeth" é uma expressão em inglês que pode ser traduzida para algo como "por um triz". Na letra, Demi fala sobre seus problemas com vícios e admite ter sobrevivido a uma overdose.

Veja o clipe: