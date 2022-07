Demi Lovato lança clipe de seu novo single, 'Substance'; assista

A cantora Demi Lovato. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Demi Lovato lançou nesta sexta-feira, 15, o single Substance. A faixa faz parte do oitavo álbum de estúdio da carreira da artista, Holy Fvck, que chega às plataformas no dia 19 de agosto.

No lançamento, Demi resgata seu estilo rock n’ roll e critica a sociedade contemporânea. No refrão, inclusive, ela relembra seu vício em drogas e reflete: "Sou a única à procura de substância? Ficar chapada, só me deixou sozinha e sem amor".

A faixa acompanha um videoclipe; veja:

Está é a segunda faixa lançada de Holy Fvck. A primeira é Skin Of My Teeth, divulgada por ela em junho, na qual a artista também retrata seus problemas com vícios e admite ter sobrevivido a uma overdose.