Definido cronograma de expansão das técnicas

O Ministério da Educação vai investir, nos próximos três anos, R$ 750 milhões na construção de 150 novas escolas técnicas no País, na segunda etapa do projeto de expansão do ensino profissional. O cronograma do ministério, apresentado ontem, define a construção de 70 escolas no ano que vem, 50 em 2009 e outras 30 em 2010. O Estado de São Paulo, que deverá ter 12 novas escolas técnicas - junto com Minas, é onde há o maior número de propostas - já terá seis delas funcionando no ano que vem, de acordo com o MEC. Outras quatro ficaram para 2009 e uma, em Presidente Epitácio, ficou para 2010. A 12ª escola deveria ser em Piracicaba, mas o município foi desclassificado por não apresentar a contrapartida mínima exigida pelo ministério: um terreno para a construção. A escolha dos municípios, considerados pólos regionais, foi feita por um grupo de técnicos de sete ministérios, levando em conta as necessidades da região e o potencial econômico.