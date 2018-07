Déficit de vagas em creche cai quase 50%

Em quatro meses de recadastramento, a Prefeitura eliminou da lista de espera por creches municipais 52 mil crianças. Com a revisão da demanda, anunciada ontem pelo prefeito Gilberto Kassab, o novo déficit oficial de vagas é de 57.607. Aguardam por matrícula em pré-escola outras 14.585 crianças, totalizando falta de vagas de 72.192 na educação infantil. Os números têm como referência dezembro de 2008. O dado anterior era de junho e apontava déficit de 158 mil vagas, sendo 110 mil em creches e 48 mil em pré-escolas. O novo cadastro retirou da lista cerca de 86 mil estudantes de 0 a 6 anos, cujas famílias não confirmaram interesse pelas vagas. No recadastramento, as famílias tinham de preencher uma ficha e devolvê-la em uma caixa dos Correios, sem custo. Segundo o secretário de Educação, Alexandre Schneider, foram constatados casos de duplicidade de nomes, de crianças que moram fora da cidade e de informações incompletas. Segundo ele, as famílias não encontradas ou que não responderam não saem do cadastro, mas deixam de ser consideradas na demanda porque "pode ser um sinal de que tenham desistido. Agora, se uma dessas mães voltar para uma escola nossa, a gente reativa na mesma ordem que ela estava". O recadastramento começou em setembro. Foram consideradas as famílias que responderam até novembro. Depois disso, somaram as que manifestaram interesse até dezembro. "O cadastro que tínhamos não era adequado e por isso corrigimos", disse Schneider. Desde 2006, por pressão do Ministério Público Estadual, a secretaria de Educação informava a demanda de três em três meses, o que será retomado daqui para frente. Para se candidatar a vaga em creche ou escolas municipais de educação infantil (Emeis), os pais têm de procurar a unidade mais próxima de casa e fornecer os dados da família. O atendimento é por ordem de chegada. Integrante do grupo de trabalho da área de educação do Movimento Nossa São Paulo, Samantha Neves estranhou a queda acentuada. Para ela, o principal objetivo é dimensionar a "demanda real". Ela afirma que o recadastramento " não é o equivalente a um censo e não resolve o problema".