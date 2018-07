Defesa de Alencar diz que Justiça lhe deu prioridade

Carlos Augusto Arraes de Alencar, 57 anos, passou por transplante em julho de 2007 com a equipe do médico Joaquim Ribeiro Filho, em cumprimento à decisão judicial que deu prioridade a seu caso. A informação foi dada em nota de esclarecimento pelo advogado Valnê Xavier Júnior. Em 14 de julho de 2007, o desembargador Francisco Julião de Oliveira Sobrinho, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, deferiu liminar a agravo impetrado por Alencar, que alegou risco de morte para pedir que seu caso fosse considerado de "urgência máxima". Filho do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, Alencar era portador de hepatite C e de tumor no fígado. Já o ex-secretário estadual de Transportes do Rio Augusto José Ariston negou que seu irmão, Jaime Ariston, tenha pago a Ribeiro Filho para "furar a fila". Jaime foi operado em julho de 2003 e morreu pouco mais de um mês depois da cirurgia.