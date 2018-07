Defensores da Amazônia

O empresário estilista da Osklen, Oskar Metsavaht, que fez uma coleção pautada na responsabilidade ambiental, é também criador do movimento e-brigade. Em 2000, ele uniu pessoas que acreditam em um estilo de vida urbano, integrado à natureza e que decidiram tomar atitudes concretas para lutar contra a degradação do meio ambiente, valorizando este lifestyle integrado à natureza. Nascia assim o Instituto E. Save your lifestyle. Act now. No São Paulo Fashion Week, está funcionando o Espaço E, lounge que pretende consolidar uma cultura de responsabilidade ambiental na moda brasileira. Um e-brigader se orienta pela Carta da Terra, pratica Agenda 21, defende o Protocolo de Kyoto e respeita a Convenção da Biodiversidade. Essa postura tem base nos 4 Rs: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar, quatro passos para preservar os recursos naturais que utilizamos. A função do movimento é informar, sensibilizar e promover ações que disseminem uma cultura orientada para a responsabilidade individual e para o desenvolvimento sustentável do planeta, transformando conceitos em atitudes. Mais de 100 mil peças já foram vendidas com o conceito e-brigade, revertendo-se em pesquisas e projetos. No Espaço E, 12 estilistas e grifes consagradas (Alexandre Herchcovitch, Patrícia Viera, Osklen, Glória Coelho, Reinaldo Lourenço, Fause Haten, Tereza Santos, Huis Clos, Samuel Cirnansck, Lino Villaventura, Alessandra Silveira e Mário Queiroz) expõem criações produzidas com tecidos fornecidos pelas empresas, vilarejos ou agricultores que respeitam as normas de sustentabilidade. O lounge conta com parceiros de peso como o ISA (Instituto Socioambiental), que apresenta na íntegra um vídeo feito pela Maloca Produções com a top Gisele Bundchen visitando a aldeia dos índios Kisêdjê, no Parque Indígena do Xingu, a WWF-Brasil, que promove um coquetel orgânico e o fotógrafo Araquém Alcântara que faz o lançamento do livro A Grande Floresta. Quem passar por lá também terá a oportunidade de conhecer cada um dos projetos do instituto, que coordena e acompanha cada etapa da produção dos materiais e garante que eles beneficiem agricultores e fornecedores de matérias primas de origem sustentável. Tudo que é comercializado recebe o label e-fabrics, uma garantia da origem sustentável dos produtos. Se estiver circulando na Bienal, passa lá.