Deezer revela as músicas mais ouvidas no 1º semestre de 2022

A Deezer divulgou o Top 10 das músicas mais ouvidas no Brasil e no mundo no 1º semestre de 2022. Foto: Carolina Ingizza/Estadão

A Deezer divulgou o levantamento das músicas mais ouvidas no Brasil e no mundo no primeiro semestre de 2022. Na lista, estão hits de novos nomes no cenário musical, assim como artistas já consagrados, que voltaram ao ranking da plataforma graças ao sucesso das trilhas de filmes e séries de sucesso.

Em primeiro lugar global está a música Abcdefu, da cantora de 17 anos Gayle Rutherford, que viralizou nas redes e lembra uma mistura de pop e rock nos anos 2000. Na segunda posição ficou Enemy, da banda Imagine Dragons, que serviu como trilha sonora para a série de animação Arcane. Cold Heart, de Dua Lipa e Elton John, fecha o Top 3.

Já no Brasil, o topo foi de Malvadão 3, do rapper carioca Xamã. Em segundo lugar veio Mal Feito, de Hugo e Guilherme, em parceria com Marília Mendonça, que foi lançada com autorização da família da cantora. Arranhão, da dupla sertaneja Henrique e Juliano, ficou em terceiro lugar.

No ranking de idiomas com mais streams na plataforma no período, o Inglês, Francês e Português estão no top 3. Um destaque vai para o gênero do Rap, que tem sido adotado em outros lugares e faz o Espanhol, Árabe e Russo figurarem nessa lista. O fenômeno do K-pop deixa o idioma Coreano no Top 10.

Confira o ranking completo das músicas mais ouvidas na Deezer:

As 10 mais do mundo no primeiro semestre de 2022:

Abcdefu - Gayle

Enemy – Imagine Dragons

Cold Heart – Dua Lipa -Elton John

Heat Waves – Glass Animals

Jefe - Ninho

Malvadão 3 – Xamã

Clic clic pan pan – Yans

As It Was – Harry Styles

Pepas – Farruko

Easy On Me – Adele

As top 10 do semestre no Brasil:

Malvadão 3 – Xamã

Mal Feito – Hugo e Guilherme (part. Marília Mendonça)

Arranhão - Henrique e juliano

Bloqueado - Gusttavo Lima

Molhando o Volante - Jorge & Mateus

Ameaça - Paulo Pires

Esqueça-me Se For Capaz - Marília Mendonça, Maiara & Maraisa

Toma Toma Vapo Vapo – Zé Felipe

Dançarina - Pedro Sampaio

Parada Louca - Mari Fernandez

Idiomas com mais streams na Deezer: