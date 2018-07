Decisões recentes da Igreja geram perplexidade

No começo, mal pudemos acreditar. Foi tão estranho o arcebispo do Recife excomungar os médicos que provocaram o aborto numa menina de 9 anos, 36 quilos e 1,33 metro de altura, estuprada pelo padrasto e grávida de gêmeos. Os únicos que comentavam eram ateus, laicos militantes, anticlericais, que têm pelo papa menosprezo milenar. Estes aplaudiram. Para eles, a excomunhão confirma que o papa e seus bispos jamais compreenderam que a Idade Média acabou. Para esses inimigos da fé, o episódio do Recife calhou perfeitamente. E por outro lado não podia ser mais oportuno: recentemente, Bento XVI teve a ideia de reintegrar à Igreja quatro bispos integristas - um dos quais, monsenhor Williamson, acabava de afirmar que Hitler nunca condenou judeus às câmaras de gás. Portanto, em poucos dias, os verdadeiros católicos tiveram de se render à evidência: a história é autêntica. D. José Cardoso Sobrinho excomungou os médicos. Então, nas paróquias, todos quiseram se manifestar. "O pontificado de Bento XVI", escreveu o historiador católico Philippe le Villain, "está se tornando o pontificado da perplexidade". A incredulidade foi crescendo. Na quarta-feira, fiéis e padres se manifestaram. Bispos se surpreenderam. "Aflitivo", comentou um deles ao jornal Le Monde. "Tão distante do Evangelho!" O grande jornal católico La Croix deplorou "que a reação do bispo do Recife, em sua intransigência legalista, vá contra a mensagem de vida da Igreja". A conferência episcopal da França não quis se manifestar oficialmente, mas vários bispos o fizeram. O da Missão da França, monsenhor Yves Patenôtre, deplorou que "diante desse drama a Igreja se tenha manifestado para julgar e condenar em vez de se compadecer. Essa decisão é inaceitável. Pedimos que ela seja revogada rapidamente". O de Cahors, indignou-se: "Por que acrescentar severidade a tanto sofrimento?" Claro que a onda de cólera que varre a Igreja da França se refere menos à Igreja do Brasil do que ao papa Bento XVI, cujas recentes decisões suscitaram perplexidade, para não usar termo mais virulento. A Igreja da França não está sozinha. A conferência episcopal alemã pede "mudanças rápidas no campo da tomada de decisões e da comunicação". Ela deplora a "incerteza quanto aos rumos da Igreja". As dúvidas, o sofrimento do corpo católico são tão gritantes que o papa aparentemente ouviu seus ecos no seu palácio. A prova é a missiva de sete páginas a todos os bispos para reconhecer alguns erros, pelo menos no que diz respeito aos bispos cismáticos perdoados. A angústia é tão profunda que não se deve esperar que ela restabeleça a confiança no seio de uma Igreja que não tem mais a fé cega em seu guia. A questão é grave: diz respeito a um dos dogmas da Igreja. O tropeço, as correções e o pedido de desculpa não correrão o risco de pôr em dúvida a "infalibilidade papal"? *Gilles Lapouge é correspondente em Paris