Debate começa com apelo por novo acordo

Viena - Uma reunião com representantes de 150 países para a construção de um novo acordo climático global começou ontem, em Viena (Áustria), sem avanços. Os negociadores precisam costurar um substituto ao Protocolo de Kyoto que, a partir de 2013, inclua os maiores poluidores do mundo - os Estados Unidos e a China - e seja efetivo no controle do aquecimento global. Apesar do alerta, os negociadores não mostraram vontade de buscar consenso no primeiro dia da reunião, que segue até sexta-feira. O governo americano, por exemplo, tem demonstrado disposição em negociar um tratado mundial e de longo prazo, mas em seus termos. "Poderíamos dizer que o presidente Bush pegou o touro pelos chifres. A questão agora é saber onde Bush e o touro vão parar", disse o secretário-geral da Convenção da ONU para a Mudança Climática, Yvo de Boer. O negociador americano, Harlan Watson, já disse em Viena que a redução de 50% nas emissões de gases-estufa até 2050 - como pede a Europa - não faz parte de seus planos. "Estamos trabalhando com o que pode ser uma taxa nacional, fazendo análises", afirmou. SEM MUDANÇA O Brasil manteve a posição de não aceitar metas para diminuir suas emissões de gases-estufa. A maior fonte brasileira é o corte e a queimada de florestas. Segundo o secretário-executivo da Comissão Interministerial de Mudança do Clima, José Miguez, isso seria "desvirtuar" o Protocolo de Kyoto. O acordo em vigência prevê que os países desenvolvidos cortem suas emissões, pois são os maiores responsáveis pelas alterações climáticas decorrentes do efeito estufa. As nações em desenvolvimento se comprometem a tentar não seguir o mesmo caminho, mas sem obrigações. O corte é de 5,2%, em média, em relação aos índices de 1990, até o fim de 2012. A reunião deveria indicar um caminho para um acordo ministerial em dezembro, quando os países se reúnem em Bali (Indonésia) para iniciar os dois anos de discussões em torno de um novo tratado. "A mudança climática é um enorme desafio que só pode ser enfrentado em um nível global. Não temos muito tempo", disse o ministro austríaco do Meio Ambiente, Josef Proell, na cerimônia de abertura do evento, aos mais de mil participantes de todo o planeta. A ONG Greenpeace, que se queixa da lentidão nas negociações, fez uma manifestação na frente do centro de convenções de Viena. Ativistas fantasiados como olhos gigantes acompanhavam um balão onde estava escrito: "O mundo está de olho."