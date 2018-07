De volta para a sala do cursinho

Eles já passaram pela angústia da escolha da profissão, enfrentaram a batalha da preparação para o vestibular e suportaram toda a tensão da hora da prova. Agora, como universitários, compartilham seus conhecimentos e contribuem para que outros jovens conquistem a sonhada vaga na faculdade dedicando algumas horas de seus fins de semana trabalhando como professores voluntários em cursinhos comunitários. "É algo que acho importante fazer. Estudo de graça e preciso retribuir de alguma maneira", defende Eduardo Wilde Bárbaro, de 21 anos. Na época em que fazia cursinho para entrar na universidade, ele nem imaginava que um dia estaria na frente de uma sala de aula ensinando vestibulandos. Aluno do terceiro ano do curso de meteorologia da Universidade de São Paulo (USP), há dois anos ele dá aula de física na unidade da zona leste do cursinho comunitário Projeto Chance, instalado numa escola estadual na Vila Dalila. Depois de prestar vestibular diversas vezes, a universitária Natiê Luz, de 22 anos, queria arrumar um jeito de dividir toda esta experiência. Assim, ela começou ensinando literatura na unidade de Paraisópolis, na zona sul, do Projeto Chance e atualmente é responsável pelas aulas de redação na filial da zona leste. "Passar o conhecimento para eles é supergostoso. A gente até se surpreende com a vontade que eles têm", conta a estudante de direito da Universidade Mackenzie. Além da vontade de ajudar, o aluno do terceiro ano de ciências biológicas da Universidade São Judas, Fagner dos Santos Miranda, de 23 anos, aproveitou a oportunidade de dar aulas no cursinho comunitário Educafro, unidade de Francisco Morato, na Grande São Paulo, para confirmar se era isso mesmo que queria como profissão. "Eu acho que é a melhor maneira de se colocar na prática o que se aprende na sala de aula", diz ele. Mas o que mais o entusiasma é quando um ex-aluno volta ao cursinho para contar que passou na faculdade. "A sensação é a melhor possível."