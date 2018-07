De Guadalajara às savanas

Então Victor Dzenk disse que foi ao México, às ruas de Tlaquepaque, em Guadalajara, e trouxe de lá a inspiração para sua coleção de inverno 2007, apresentada na noite de hoje no Fashion Rio. Olha... tudo indica que o voô que ele pegou deve ter passado por algum apagão aéreo e foi parar nas savanas africanas. Senão, como explicar a imensa quantidade de onças que deram as caras na passarela? A coleção faz uma mistura de referências de gosto duvidoso. Tem muuuuuuuito dourado, tem muuuuuuita onça, tem muuuuuito bordado de cores vibrantes, em muuuuuuita estamparia também coloridíssima. O problema é juntar tudo em um look só. O que dizer da maxi túnica com estampa de Frida Kahlo com costas de oncinha? E o look Pedrita, um microvestido de onça gigante com gola de pedraria. É roupa para apresentar o VMB. Se esse não for o seu caso, passe longe. Na modelagem, o estilista volta os olhos para os anos 80 e dá-lhe legging, túnica, mangas morcego, bodies.Só faltou a polaina. Os vestidos de jérsei com drapeados são bacanas. Mas só fica bem dentro de um longo de jérsei quem tem IMC (índice de massa corporal) abaixo de 16 - o que não faz bem pra saúde...