De bacharel em Direito a médico

O sonho de ser diplomata levou Diógenes Batista da Silva, de 24 anos, a fazer a Faculdade de Direito da USP. Passou também em Relações Internacionais, mas achou que não valia a pena fazer as duas faculdades. Durante o curso de Direito teve aulas de Bioética, o que despertou outra paixão: a Medicina. Apesar da distância entre a área de humanas e biológicas e de o trabalho ser totalmente diferente, ele não se arrepende de ter terminado a faculdade. "Gostava de Direito e do ambiente da faculdade, só não me via trabalhando na área", afirma. Hoje, no primeiro ano de Medicina, na USP, sente-se mais empolgado com a futura carreira. As matérias, diz ele, despertam mais sua curiosidade. O difícil, admite, "é começar uma nova faculdade depois de cinco anos e ver meus amigos passando em concurso, trabalhando".