De Arnaldo Antunes a Tribo de Jah: 10 boas atrações da Virada Inclusiva em SP

Apresentação de peça infantojuvenil sobre um jovem que sai da Noruega para viajar o mundo. Durante a jornada, ele encontra seres mágicos, como ninfas e duendes. A direção é de Gabriel Villela, com texto de Henrik Ibsen. O elenco é composto de 15 atores, dentre eles Chico Carvalho, Leonardo Ventura e Mel Lisboa. No sábado e no domingo, às 15h30, no Sesi, (Av. Paulista, 1.313), com reserva de entradas no site Meu Sesi.

Foto: Gabriela Biló/Estadão