Daspu mostra suas criações fora da Bienal

A Daspu, grife carioca criada por um grupo de prostitutas, aproveitou o embalo da São Paulo Fashion Week para apresentar a coleção de inverno. Irreverente e cheio de encenações no melhor estilo strip tease, o casting nem de longe estaria na programação oficial da maior semana de moda do País. Com mulheres comuns, algumas de idade avançada, celulite e dobrinhas a mais, a marca desfilou no Clube Glória, casa noturna na Bexiga, centro de São Paulo, que um dia já foi igreja. O som eletrônico que costuma animar a casa deu lugar a uma trilha sensual com baladas de Madonna, Caetano e Chico Buarque. A pista de dança virou o palco usado pela Daspu para mostrar um espetáculo sexy e ao mesmo tempo escrachado. Travestis, funcionários da casa e até Bruna Surfistinha, escalada na hora, e o cantor Supla, filho da ex-prefeita Marta Suplicy (PT), foram modelos. Toda a arte da Daspu chegou em camisetas, acompanhadas de vestidos, blazers, saias, calças e leggings. Pela primeira vez trabalhando com viscose e em modelagens especiais que renovam as camisetas, a grife da ONG Davida destacou o branco e o preto, tons de azul, de vermelho e amarelo, mangas três quartos e compridas (inclusive em duas cores), golas em V, tipo canoa e redondas, além de punhos largos. As saias vieram justas e também rodadas, as calças com bocas largas e, entre os detalhes, strass, paetês, debrum de lamê e babados. Ainda nos tecidos, a coleção incorporou a tradicional malha de algodão.