Danica Roem é a primeira candidata abertamente transexual eleita para Congresso estadual dos EUA

A candidata democrata Danica Roem se tornou a primeira transexual a ser eleita legisladora nos Estados Unidos Foto: Jahi Chikwendiu /The Washington Post via AP

Marshall, 73 anos, recusou debater com Roem, referindo-se a ela com pronomes masculinos. Os apoiantes dele produziram anúncios depreciativos contra a identidade de Roem e um folheto do partido Republicano a acusava de querer ensinar a 'prática transexual' às crianças na escola.

Ela decidiu se declarar abertamente transexual e defendeu a escolha durante a campanha. Roem levantou três vezes mais dinheiro que Marshall, com cerca de US$ 500 mil em doações, a maior parte vinda da comunidade LGBT.

"Discriminar é uma desqualificação, essa vitória abrange as pessoas do 13º distrito que desprezam fobias e táticas para criar medo. Nós celebramos uma pessoa por aquilo que é, não apesar disso", afirma Roem após a eleição.

Assim, ela será a primeira politica abertamente transexual a sentar-se num Congresso estadual. Uma candidata transexual foi eleita no ano de 2012, em New Hampshire, mas recusou o assento, e uma transexual serviu na legislatura do Massachusetts no começo dos anos 1990, mas não declarou abertamente a própria identidade durante a campanha.