Dança de uma vida

A tarde estava chuvosa, e o trânsito de São Paulo, caótico. Mas o clima era outro na escola e companhia de dança Cisne Negro, na Vila Beatriz. Bailarinas crianças percorriam os corredores. Rapazes equilibravam-se após piruetas. E, nas salas de aulas e ensaios, o balé clássico intercalava-se à dança contemporânea. É exatamente a mescla dessas duas linguagens que marca os espetáculos do grupo. Sob a batuta da diretora Hulda Bittencourt, a companhia vai completar 31 anos - só em 2008 foram apresentados 90 espetáculos. O natalino Quebra Nozes é campeão de audiência, e completou este ano a 25ª temporada consecutiva na capital paulista. "As pessoas querem sonhar. Iniciamos uma tradição em São Paulo e hoje as famílias esperam pelo espetáculo", justifica Hulda, que fundou a escola de dança há 50 anos. Não bastasse tudo isso, há um comprometimento social por parte da companhia. Desde janeiro, seus integrantes participam do projeto Reciclando Sonhos, com a parceria da ONG Cruz de Malta e patrocínio do Grupo Fleury. Na zona sul de São Paulo, 40 jovens de 12 a 16 anos freqüentam oficinas de dança, música, teatro, cenografia, meio ambiente e cidadania. Um dos objetivos é despertar neles o interesse para as profissões de figurinista, cenógrafo e produtor. "Há poucas pessoas bem preparadas nessas áreas", comenta Hulda. O patrocinador já confirmou a continuidade do projeto no ano que vem, com uma segunda unidade e, possivelmente, até uma terceira. "Os resultados são excelentes: os meninos não faltam e estão se desenvolvendo como cidadãos, descobrindo o universo artístico e profissional." Os jovens que concluíram as oficinas este ano acompanharam toda a produção e bastidores do espetáculo Quebra Nozes, e foram convidados a assisti-lo. Hulda também apresenta há dez anos o espetáculo Vem Dançar - que conta a história da dança - em escolas particulares e públicas de todo o País. Tem parcerias com escolas de balé de outros estados, para onde envia seus professores. "Queremos educar, cativar e formar público. O governo deveria estar alerta: a arte é um alimento importante e tem que ser distribuída por todo o País. É preciso valorizar a população que já nasceu com a dança no corpo e a música na alma." Pedagogia e criatividade A ousadia é marca do grupo. Hulda ainda se lembra da perplexidade com que recebeu "aqueles homens bonitos, de bermudas e pernas peludas", esportistas da Universidade de São Paulo (USP), que a procuraram para aprender a dançar nos idos dos anos 70. "Não sabia como trabalhar com aqueles corpos diferentes, era um grande desafio. Mas como adoro desafio, comecei a adaptar as aulas de balé clássico e a criar coreografias para eles", conta. Numa época em que não havia homens dançando no Brasil, colocou suas melhores alunas junto com aqueles esportistas e, assim, apresentou o primeiro espetáculo. O sucesso foi estrondoso, dando o estopim para a abertura imediata da companhia. "Surgimos com uma marca forte: a mistura do balé clássico com a ginástica, o que gerou uma dança energética", resume. Na seqüência, diversos coreógrafos ofereceram-se para colaborar. Lembra-se com carinho de nomes como Victor Navarro, Sonia Mota, Luis Arrieta e Penha Souza. Primogênita de uma família humilde, Hulda nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Aos 4 anos, mudou-se com a família para a capital. Sempre morou nos arredores da Vila Madalena, desde quando era "um mato só". Foi fisgada pela dança na pré-adolescência. Estudava no Liceu Eduardo Prado e, nas festinhas anuais, adorava as danças populares propostas por uma professora. "Entrava de cabeça. Acabava me sobressaindo pelo entusiasmo e garra." Nessas mesmas comemorações, ficou apaixonada quando viu bailarinas dançando no estilo clássico. Decidiu, então, que queria estudar balé. Foi quando encontrou a russa Maria Olenewa, uma pioneira no Brasil, com quem estudou durante oito anos. Em paralelo, também fez muitas oficinas. E, depois de alguns anos, começou a dar aulas. "Era muito esforçada, mas não tinha corpo para virar uma estrela." Passou a fazer viagens anuais para a Inglaterra a fim de estudar o método de ensino da Royal Academy of Dance - que emprega até hoje na Cisne Negro. Também trabalhou na TV, dançando em programas populares dos canais Tupi e das Organizações Vitor Costa. "O disco chegava cerca de duas horas antes de entrarmos no palco. Havia música mexicana e popular, de todo gênero. Era totalmente improvisado, e isso me ensinou muito." Quem não gostava muito desse trabalho na TV era o seu marido, o químico Edmundo Bittencourt, que investiu recursos para abrir a escola de balé. "Ele sempre me estimulou. Foi um grande homem, voltado para as artes. Também ajudava companhias de dança do interior", lembra Hulda, viúva há três anos. "Só implicava com os programas de TV." Até a morte do marido, moraram nos andares superiores do prédio onde funciona a escola - que foi o primeiro espaço da cidade voltado exclusivamente à dança. Nutrida pela arte As suas duas filhas são seus braços direitos no trabalho. Giselle cuida da administração da escola, e Dany, coreógrafa, participa da direção dos ensaios. "Sem elas, nada teria acontecido. Também pegaram essa coisa da dança." Avó de três netos, Hulda despista a repórter sobre sua idade: "precisa? Então no final eu falo." Hoje mora sozinha, mas só aparece em casa para dormir. "É dança 24 horas por dia. Quando não estou acompanhando os ensaios, estou viajando com os espetáculos pelo Brasil e exterior, ou escolhendo bons coreógrafos e professores." A companhia Cisne Negro já se apresentou ao redor do mundo. Hulda conta algumas anedotas, como a da empresária norte-americana que criou um monte de empecilhos para a companhia se apresentar pela primeira vez em Nova York: fazia questão que a companhia mudasse de nome. "Acho que era por racismo. Mas, no final, teve que nos aceitar com nosso nome." Em Moçambique, participou de uma entrevista coletiva apinhada de jornalistas negros, todos muito ansiosos para lançar a primeira pergunta: por que o nome Cisne Negro? "Havia uma cônsul brasileira comigo, e ela nem me deixou falar, já respondeu: porque é uma ave rara", lembra. "No dia seguinte, as manchetes de todos os jornais eram: Cisne Negro, uma ave rara em Moçambique." Na verdade, o nome veio de um pas de deux do balé O Lago do Cisne. "É o mais longo e eu o achava lindo." Nas parcas horas livres, Hulda aproveita para assistir a espetáculos, exposições e concertos. Adora as operetas, como A Viúva Alegre, de Franz Lehár, e fica emocionada quando ouve bons músicos. Aliás, sempre que é possível, faz questão de ter orquestras ao vivo nos espetáculos da Cisne Negro. "As obras de arte me nutrem. Estou permanentemente pesquisando para ver quem vai fazer cenários, figurinos, etc. É pena que a semana tenha apenas 7 dias, e o ano, 365", lamenta. Também adora o litoral, mas não consegue ir com freqüência por falta de tempo. "Reformei a casa de praia pela internet, não pude estar presente." Credita a longevidade da companhia à seriedade com que trabalha. "Exijo muito de todo mundo. Também é preciso ter muito amor pela dança, e transmitir isso para os funcionários e alunos. Trabalhar com arte é sempre um privilégio, faz bem para a alma." Até hoje, incentiva o envolvimento de homens na dança: a escola oferece bolsas para rapazes que queiram aprender balé. O preconceito diminuiu? "Um pouco", responde a diretora. Para quem quiser saber mais sobre a história da companhia, vale ler o livro Cisne Negro - 30 Anos de Dança (Retrato), escrito pela pesquisadora Cássia Navas.