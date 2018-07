Dados sobre vacina estão adequados, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou ontem que o Brasil prestou de forma adequada esclarecimentos sobre eventos adversos (efeitos colaterais graves) da vacina nacional contra a febre amarela. O órgão pediu explicações adicionais sobre o tema após o epidemiologista José Ricardo Marins, que coordenou a área de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde, acusar a pasta de não investigar reações à vacina, omitir o estado de epidemia e não informar sobre novas áreas de circulação do vírus. "Consideramos que a nota enviada pelo Ministério da Saúde esclarece de forma adequada a situação atual. O Brasil informou a Opas (braço da OMS nas Américas) sobre os casos de febre amarela ocorridos no primeiro semestre, bem como sobre os eventos adversos que estão sendo investigados pelo Ministério da Saúde", disse a OMS em nota. "Fica claro que não há um acontecimento diferente, consideramos dentro da margem esperada", disse Jarbas Barbosa, gerente da Área de Vigilância em Saúde e Gestão de Doenças da Opas/OMS, sobre as respostas recebidas. O ministério, no entanto, informou também que vai enviar "em outro momento" detalhamentos sobre os eventos, como a freqüência por tipo de vacina. Marins disse que houve maior freqüência de problemas com a vacina nacional. Os conselhos dos secretários municipais e estaduais da Saúde divulgaram ontem manifesto no qual afirmam que "consideram temerário que denúncias infundadas coloquem sob suspeita a credibilidade das vacinas, (...) o que pode ocasionar insegurança". "Os trabalhos estão adequados", afirmou Osmar Terra, que representa os secretários estaduais.