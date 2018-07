''Dado ainda é difícil de compreender''

O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse ontem que todos os relatórios do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes) serão públicos para que os alunos tenham acesso aos dados das instituições onde estudam. "Antes, os cursos eram avaliados única e exclusivamente pelos exames nacionais. Vários cursos que reiteradamente tinham conceito E eram aprovados como muito bons pela comissão de especialistas. Os indicadores preliminares mostram que o que parece bom pode ser frágil.Agora, as comissões vão ter que justificar os motivos", disse o ministro. Haddad também comemorou a decisão da juíza Vellêda Bivar Soares Dias Neta, da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que negou a ação cautelar proposta pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado que solicitava que as instituições fluminenses fossem informadas previamente dos resultados do Conceito Preliminar do Curso (CPC) e do Enade. Ele informou que pretendia divulgar os resultados antes, mas esperou a decisão da Justiça. "Com isso, vai se consolidando no País uma jurisprudência favorável à avaliação, uma avaliação mais amadurecida." DIFICULDADE Para o professor Roberto Cláudio Frota Bezerra, o Enade ficou mais sofisticado, incorporou uma nova leva de dados numa metodologia estatística e matemática mais consistente, mas ficou ainda mais difícil para os estudantes em geral compreenderem o retrato do ensino superior que ele está traçando - e nesse ponto consiste sua grande falha atualmente. Bezerra é ex-presidente do Conselho Nacional de Educação e acompanhou todo o debate em torno da criação da avaliação, formalizada em 2004. Segundo ele, os dados hoje têm mais qualidade do que tinham na época do Provão, exame criado na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ou mesmo nas primeiras edições do Enade. No entanto, sua leitura é mais complexa e não está sendo divulgada pelo MEC da melhor maneira. Com isso, sua contribuição para a sociedade, que seria ajudar na escolha e acompanhamento do ensino superior, fica comprometida. "Do ponto de vista do modelo, o sistema de avaliação hoje é melhor, ele leva em conta o aluno que entra, o que a instituição agregou de conhecimento, a infra-estrutura existente de acordo com a avaliação dos próprios estudantes e não apenas uma nota só", afirma ele. "Mas justamente por isso sua leitura não é tão simples como nota A, B ou C. É preciso ser lido no contexto, relativizado, e isso as pessoas não sabem fazer pela maneira como ele é divulgado", diz. Mas, ainda assim, a avaliação do professor não é unânime. Quatro anos depois de criado, o Enade não conseguiu fazer com que a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), duas das mais importantes do País, aderissem. Por serem instituições estaduais, que têm autonomia, elas não são obrigadas a entrar automaticamente. Além disso, ele ainda sofre boicote de estudantes: no ano passado, a União Nacional dos Estudantes (UNE) declarou um boicote público, com entrega da prova em branco.