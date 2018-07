D. Odilo prevê documento sobre fé

O cardeal d. Odilo Scherer afirmou que a nova encíclica deixa os católicos na expectativa de, no futuro, receber um documento a respeito da fé. "A primeira tratava do amor, esta, da esperança, o que nos faz prever que teremos ainda outra, sobre a fé", disse. "Então teremos uma trilogia de encíclicas sobre as virtudes teologais, que na fé cristã são as virtudes que vêm como dom de Deus durante o batismo." Para o mais novo cardeal brasileiro, apesar de ser muito teórico, o texto é "muito bonito e rico". "O papa fala da esperança cristã como um dom para todo o mundo." O cardeal acredita que a mensagem papal pode ser útil a todos. "Espero que a encíclica possa ajudar a humanidade a se colocar de uma forma nova diante da existência, e mesmo frente aos grandes problemas que o mundo tem a enfrentar", disse.