D. José Cardoso dá lugar a progressista

O anúncio pelo Vaticano do substituto de d. José Cardoso Sobrinho na Arquidiocese de Olinda e Recife - o pernambucano d. Fernando Saburido, atualmente bispo de Sobral (CE) - foi recebido com entusiasmo por quem compartilham a visão do papel da Igreja de d. Hélder Câmara. D. Saburido, de 62 anos, assume em 16 de agosto. À diretora do Instituto Dom Hélder Câmara (IDHEC), Elizabeth Barbosa, ele antecipou que sua missão será a de "reconstruir a unidade da Igreja". Em carta a d. José, que o consagrou bispo em 2000, ele destacou "a graça especial e feliz coincidência de estar sendo chamado para Olinda e Recife no mesmo ano do centenário de nascimento do carismático d. Hélder Câmara". Também agradeceu a d. Hélder, que o ordenou padre em 1978, e defendeu "uma igreja de comunhão e de participação voltada para os pobres". Considerado conservador e alvo de polêmica, d. José, que sucedeu d. Hélder em julho de 1985, desmontou a estrutura erguida pelo antecessor, afastou pelo menos 30 padres, extinguiu o Instituto de Teologia e o Seminário da Arquidiocese. Em março, foi alvo de controvérsia ao anunciar a excomunhão dos médicos que fizeram o aborto, no Recife, de uma criança de 9 anos, grávida de gêmeos do padrasto, que a violentava. A mãe da menina também foi automaticamente excomungada. D. José renunciou no ano passado, ao completar a idade limite de 75 anos. Somente um ano depois seu pedido foi aceito. Ele recebeu "com tranquilidade" a escolha do Vaticano e frisou ter contado com a colaboração de Saburido na Arquidiocese. "Saímos da Idade Medieval para um novo Renascimento", afirmou o deputado estadual Pedro Eurico (PSDB), ex-presidente da Comissão de Justiça e Paz, braço da Arquidiocese extinto por d. José. O IDHEC foi criado em 1984 por colaboradores de d. Hélder e guarda o acervo de sua obra, além de atender 130 crianças carentes do bairro dos Coelhos.