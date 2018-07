Cursos preparam defensoras de vítimas

Em 15 anos, um projeto que une organizações não-governamentais, promotores, juízes, advogados, sociólogos, delegados e redes feministas prepararam mais de 4 mil mulheres para defender os direitos de outras mulheres, principalmente em casos de violência doméstica e abusos sexuais. O objetivo delas, chamadas de promotoras legais populares, é cobrar políticas públicas que ainda não foram implantadas ou que não são cumpridas. E, aos poucos, com sua atuação, têm conseguido disseminar uma nova cultura de atendimento em delegacias e hospitais. Geralmente instaladas em hospitais de bairro, igrejas, sedes comunitárias e até mesmo em suas casas, elas são procuradas por mulheres vítimas de violência. Conversam com elas e as acompanham até a delegacia. "Acompanho vários casos em que a mulher está sendo ameaçada de morte pelo marido e o delegado se recusa a fazer boletim de ocorrência por se tratar de ameaça. Outros exigem testemunhas, quando todos têm medo de falar e a violência ocorre entre quatro paredes", conta Maria Amélia de Almeida Teles, presidente da União de Mulheres de São Paulo e coordenadora do Programa Promotora Legais Populares. "Se a vítima tiver a sorte de estar acompanhada por uma promotora popular, o delegado acabará fazendo o BO ou o caso irá para o Ministério Público." Segundo a promotora Eliana Faleiros Vendramini, que dá aulas para as promotoras populares, o fato de elas conhecerem a lei faz com que não se intimidem com o tratamento dos delegados e exijam que os casos sejam registrados. Para isso, elas fazem um curso de um ano com cerca de 200 horas - o equivalente a uma especialização universitária. Em São Paulo, os cursos são organizados pela União de Mulheres, com apoio da Secretaria de Estado da Justiça e participação do Instituto Brasileiro de Advocacia, o Movimento do Ministério Público Democrático e a Associação dos Juízes para a Democracia.