Cursos para iniciantes

> Senac: o participante aprende a lidar com a vegetação na implantação, reforma ou manutenção de pequenos jardins e vasos. Carga horária: 33 horas. Custo : R$ 360,00. Tel.: 0800-883 2000. Veja também: Jardinagem como terapia Regras x erros S.O.S. do jardim Plantas para... Escola de Jardinagem do Parque do Ibirapuera: oferece ótimos cursos e palestras por preços razoáveis. Tels.: 5574-0705 ou 5539-5291