O Estado publica hoje, em Classificados, na página Ci6, as salas de prova dos 1.783 candidatos inscritos para o 19º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Grupo Estado. Os estudantes deverão se apresentar, munidos de documento com foto, às 8h30 do próximo domingo no câmpus Vergueiro da Universidade Paulista (Unip) para o teste escrito, com 50 questões e um texto jornalístico. A duração da prova será de três horas.