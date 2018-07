Curso ensina como lidar com a morte

Já estão abertas as inscrições para o curso "Tanatologia - Educação para a Morte", que será oferecido em agosto, na Faculdade de Medicina da USP, dentro do programa de pós-graduação. Serão 30 vagas para doutorandos e mestrandos da USP e mais cinco vagas para alunos de outras faculdades. O objetivo do curso é preparar profissionais de saúde a entender melhor o impacto da morte em pacientes e familiares. Informações pelo telefone: (0xx11) 3061-7232.