Curingas imbatíveis

As roupas mais versáteis são as básicas, como jeans, camiseta branca, vestido e sandália pretos, certo ? Podem até ser. Mas, segundo as consultoras de moda entrevistadas para esta reportagem, há muito mais possibilidades entre peças clássicas ou aquelas consideradas difíceis de usar. Ana Cury, autora do Manual de Estilo (Editora Cosac Naify), usa e abusa de seu trenchcoat – e arrasa nas suas produções que fogem do óbvio. "Apesar do sobretudo ser considerado um item para dias chuvosos, é um complemento bacana para outros looks, mesmo que o tempo esteja apenas frio", fala Ana, aconselhando a peça em tecidos mais leves como gabardine ou tricoline nos tons preto, branco ou caramelo, que combinam com tudo.

A consultora de estilo Irina Cypel, diretora do site http://www.cadaumcomseuestilo.com.br/, e que está no oitavo mês de gravidez, escolheu o cardigã longo como seu curinga. Ela tem vários modelos em diferentes cores e comprimentos: "É uma peça versátil, embora muitos acreditem que sirva só para looks mais despojados, o que é um engano". O comum é vesti-lo com calça justa ou legging para cobrir o quadril e o bumbum, evitando que o visual fique vulgar. Regra que vale até para quem tem o corpo escultural. Mas ele pode ser usado em outras situações, incluindo festas.

Mais ousada, uma sandália de verniz verde, aparentemente de uso difícil, pode, sim, criar vários looks. E a especialista em moda Alice Ciampolini comprova: "Justamente o fato de ser chamativa é que dá o diferencial. Com um acessório assim, saímos da zona de conforto, daquela produção básica em que tudo combina."

A sócia de Alice, Silvia Beraldo, elege uma saia de babados. O modelito, que seria um terror para as menos descoladas, segundo ela, sai do arroz com feijão: "É o tipo de peça que cai bem durante o dia, em produções mais descontraídas, e à noite, em algum evento formal", garante.

Antes mesmo de a calça boyfriend entrar na moda, a consultora Aurê Costa preferia peças mais largas. Embora as brasileiras amem roupas justas, acredita que o estilo boyfriend deixa o look estiloso e confortável. "O legal é brincar com o masculino, que é sua característica, e o feminino dos complementos."

E, quem diria que uma simples regata branca seria capaz de deixar o visual refinado ao ser usada com roupas chiques? É o que explica a stylist, Manu Carvalho, fã da peça. "Ela vai com tudo, quebra a formalidade, ao mesmo tempo em que o branco leva luminosidade ao rosto." Siga as dicas das e aprenda a inovar.

Silvia Beraldo (à direita) | "Nesta produção, tive o cuidado de vestir uma blusa pink, porque o volume da saia causada pelos babados tira a atenção da cor. Mas atenção: preto com cores fortes, incluindo o branco, cria contraste e achata a silhueta. Por isso, aposte em peças cinza, azul, nude ou marrom. Para um look casual, use com regata cinza e rasteirinha preta ou bege, sem enfeite algum, ou um peep toe sem salto. Saia com babados pede apenas um brincão."