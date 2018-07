Cúria metropolitana defende d. José Cardoso

"Todos os esforços desta arquidiocese foram no sentido de salvar a vida das três crianças," diz o primeiro item de nota da Cúria Metropolitana da Arquidiocese de Olinda e Recife, assinada pelo padre Cícero Ferreira Nunes, professor de Direito Canônico, datada de terça-feira e distribuída a padres da arquidiocese, "diante da ampla divulgação do caso recente de uma menina de 9 anos que foi submetida a um aborto". Na declaração de cinco itens em defesa do arcebispo d. José Cardoso Sobrinho, que causou polêmica ao anunciar que os médicos e a mãe da menina estariam excomungados, é destacado que a Igreja sempre condenou as violações graves da lei de Deus, a exemplo de homicídios, pedofilia e estupro. Mas colocou em evidência "as violações mais graves, sobretudo o aborto, que é a supressão de uma vida de um ser humano inocente e indefeso". Como d. José havia afirmado, a nota diz que "para cumprir mais eficazmente sua missão de convencer os fiéis a observarem esta lei de Deus, a Igreja estabeleceu a penalidade medicinal da excomunhão latae sententiae, isto é, que se incorre automaticamente pelo simples fato de cometer o delito". Diz o Cânon 1398 do Direito Canônico: "Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão latae sententiae." Segundo a nota, o arcebispo não excomungou, apenas mencionou a lei. Frisa que a excomunhão é aplicada automaticamente aos adultos com a finalidade da conversão, "pois é missão da Igreja levar todos à salvação". Reitera que a exclusão não é definitiva, desde que os envolvidos se arrependam. A nota lembra que essa disciplina foi estabelecida no século 1, conforme o catecismo da Igreja no número 2271, promulgado pelo papa João Paulo II: "O aborto direto, quer dizer querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral." Acrescenta palavras do Concílio Vaticano 2º - "o aborto e o infanticídio são crimes nefandos" - e de Bento XIV ao embaixador do País junto à Santa Sé: "(...) que se continuem a fomentar e a divulgar os valores humanos fundamentais, sobretudo quando se trata de reconhecer a santidade da vida familiar e a salvaguarda do nascituro, desde o momento da concepção."