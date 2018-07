O ministro do Meio Ambiente da Alemanha, Sigmar Gabriel, abriu ontem, em Bonn, a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade. ''As mudanças climáticas e a perda da biodiversidade são os maiores desafios que o mundo enfrenta'', disse. ''Será uma tarefa hercúlea fazer com que a comunidade mundial e cada cada país separadamente transite o caminho correto até a sustentabilidade.''