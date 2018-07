Cuidados com a pele devem ser reforçados com o horário de verão

Praia de Ipanema, na zona sul do Rio, lotada de banhistas em dia de muito sol e calor . Foto: Wilton Junior/Estadão Foto:

A partir da madrugada deste domingo, 15, até o dia 18 de fevereiro de 2018, dez estados brasileiros, além do Distrito Federal, devem adiantar os relógios em uma hora devido ao início do horário de verão. Com a mudança no horário, torna-se muito importante observar e reforçar os cuidados com a pele.

Além da aproximação do verão e do aumento da incidência de sol, a alteração nos relógios provoca uma mudança na exposição à radiação solar. “Existem dois tipo de radiação: A e B. A é aquela que vai do nascer até o pôr do sol. B é aquela que vem com sol a pino, entre as 10h e 15h. Com o horário de verão, esse horário fica mais prolongado, até às 16h”, explica Pedro Dantas, coordenador do departamento de oncologia cutânea da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Nesta época do ano, a exposição aos raios ultravioletas aumentam com a maior realização de atividades ao ar livre. Por isso, é necessário cuidado com esses raios, que são uma das principais causas provocadoras do câncer de pele.









Mitos e verdades sobre a exposição solar O verão começa no dia 21 de dezembro e é preciso ficar atento ao sol. No Brasil, o câncer mais frequente é o de pele. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no País. A dermatologia do Serviço Social da Construção, Jussara Gasparotto, diz o que é mito e o que é verdade sobre a exposição solar:

Foto: Pixabay

O protetor solar só deve ser usado em dias de sol, na praia ou na piscina MITO. O hábito de se proteger contra o sol deve ser como o de escovar os dentes, frequente e contínuo. Os raios solares continuam agindo mesmo em dias de mormaço ou chuvosos. Além disso, luzes artificiais como a do computador também danificam a pele.

Foto: Pixabay

Quem quer 'pegar uma cor' deve usar bronzeador após o protetor solar MITO. Os bronzeadores têm como função acelerar o processo de bronzeamento apenas com a ajuda da penetração dos raios solares na pele. E como os raios UVA e UVB são altamente cancerígenos, nenhum tipo de bronzeador é recomendado.

Foto: Pixabay

Negros, mulatos e pardos também precisam usar protetor solar VERDADE. Apesar de ter uma resistência maior aos danos causados pelos raios, devido à alta concentração de melanina, o protetor ainda se faz necessário por quem quer manter a saúde e a beleza da pele negra. Os cuidados devem ser os mesmos que se tem com a pele clara, com o uso de fator de proteção 30 ou maior.

Foto: Pixabay

Posso passar o protetor solar e, logo em seguida, dar um mergulho MITO. É muito importante seguir as instruções da embalagem e aplicar o produto de 15 a 30 minutos antes de se expor ao sol ou de entrar na água. Dar um mergulho logo depois de passar o produto pode fazer com que ele perca o efeito.

Foto: Pixabay

É necessário reaplicar o protetor solar após mergulhar ou transpirar muito VERDADE. Um produto eficaz para proteção de queimaduras deve ter FPS 30, no mínimo, e ser reaplicado a cada 2 horas, ou após cada mergulho ou transpiração excessiva.

Foto: Pixabay

Com essa extensão do horário de risco, é importante que se aumente os cuidados com a pele, que são necessários em todo o ano, independentemente da estação. “Vestimentas adequadas se tornam uma proteção, como uso de mangas compridas, chapéus com aba e óculos escuros, além de procurar se manter sempre na sombra. E, claro, sempre usar o protetor solar. A recomendação é de que seja pelo menos o fator 30, com a necessidade de reaplicar ao longo do dia, a cada duas horas e pelo menos 15 minutos antes de se expor ao sol”, explica o dermatologista.

Uma dica simples a se observar para evitar o horário de maior incidência dos raios solares nocivos é olhar a própria sombra. Se a própria sombra for menor do que a altura da pessoa, significa que o sol está a pino e não é muito saudável estar exposto a ele. Se estiver maior que a altura, é porque o sol está mais ameno. Mas isso não reduz a necessidade do uso de protetor solar.