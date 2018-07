Cuba manifesta desconforto com alertas do Celam

Há cerca de dez dias, o Celam voltou a se reunir para estudar como irá colocar em prática a Missão Continental até 2011 - um dos objetivos é a reconquista de fiéis. Mas o texto aprovado pelo papa já começa a causar mal-estar em alguns governos. Fontes do alto escalão do governo cubano revelaram ao Estado que o texto do Celam passou a ser avaliado pelas autoridades de Havana. O documento aponta para os riscos representados por governos que não estariam seguindo passos democráticos. O texto não cita nenhum país. Mas Havana admite que o alerta supostamente estaria direcionado à Venezuela, à Bolívia e à própria Cuba, o que pode azedar a relação desses países nos próximos anos com a Igreja se, de fato, o Vaticano tornar explícita sua oposição a esses governos. Os cubanos insistem que estão tomando medidas para assegurar a liberdade religiosa, inclusive com a abertura de igrejas ortodoxas gregas e russas no país.