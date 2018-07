Cronologia

5 de maio: Funcionários da USP decretam greve 25 de maio: Alunos invadem a reitoria após desentendimento com reitores 1.º de junho: Policiais entram no câmpus e liberam a entrada dos edifícios. Funcionários retomam o bloqueio e a polícia retorna 9 de junho: Grevistas fecham o portão 1 da USP. Estudantes entram em confronto com a Polícia Militar no câmpus 16 de junho: Alunos em protesto invadem e fecham restaurante na Química 18 de junho: Grevistas fazem passeata da Avenida Paulista até o Largo São Francisco