Crocodilo nada com ‘macarrão de piscina’ no sul da Flórida

Crocodilo nadando no sul da Flórida. Foto: Instagram/ @vfpkeys

A aparição de crocodilos no Estado da Flórida, nos Estados Unidos, é comum. Já houve registro dos animais em parques e até em piscinas de casas na região. Porém, o que não havia surgido ainda é uma imagem de crocodilo usando um ‘macarrão de piscina’, uma espécie de boia para recreação. Victor Perez tirou a foto de um crocodilo flutuando em Key Largo, no início do mês.

O Serviço Meteorológico Nacional em Key West também compartilhou a foto do internauta e ressaltou: “Sim, isso é um crocodilo em um macarrão. Até mesmo eles sabem sobre segurança ao entrar na água!”. Victor Perez deu uma entrevista ao canal FOX 13 e relatou: "Nós vemos crocodilos de vez em quando em nosso canal, mas nunca um em um macarrão. Ele poderia ter vindo do norte em férias apenas relaxando".