Crocodilo de 3 metros entra em piscina de casa de família

Nos Estados Unidos, família encontra crocodilo de 3 metros em sua piscina. Foto: Facebook/Charlotte County Sheriff's Office

Na última semana, uma família norte-americana escutou um barulho estranho vindo do seu quintal. Em seguida, os moradores da casa resolveram ver o que poderia ser e, ao saírem para o quintal, encontraram um visitante inesperado.

Um crocodilo com um pouco mais de 3 metros e pesando cerca de 250 kg estava na piscina. O caso foi compartilhado pelo gabinete de xerife do condado de Charlotte, na Flórida.

O animal foi resgatado e solto em um local adequado. A corporação alertou para a necessidade de olhar para a água sempre que for entrar em uma piscina.

À CNN, o sargento Brad Stender disse ser comum o encontro de jacarés na localidade, especialmente durante a época de acasalamento dos bichos, que ocorre na primavera e verão.

No entanto, o tamanho desse animal surpreendeu e o sargento descreveu como "gigantesco". Foram necessários três homens para realizar a retirada dele do local. "Eu me alistei para combater o crime, aqui estou eu lutando contra ‘dinossauros'", brincou Brad.