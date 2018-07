Crise no sistema carcerário e aceleração da fotossíntese são temas do 'Lado A, Lado B'

A crise no sistema carcerário evidenciada após a rebelião que deixou 56 mortos num presídio em Manaus é um dos assuntos do Lado A, Lado B.

Os irmãos Labigalini também comentam a reação da facção PCC contra a Família do Norte, chamada de FDN, e mencionam o levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que aponta ser necessário um investimento de R$ 10 bilhões, para a resolução do problema.

Outro assunto abordado é a suspensão do site da Confederação Brasileira de Basquete, a CBB. A entidade informou que o problema ocorreu porque o Comitê Olímpico Brasileiro não enviou os repasses que são utilizados para a manutenção da página na internet.

Os gêmeos falam ainda da recente descoberta feita por cientistas de como acelerar o processo de fotossíntese, aumentando a produção de alimentos.

