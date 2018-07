Crise deve incentivar madeireiros ilegais

Relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) conclui que os lucros com a expansão da agricultura e especialmente do etanol vão predominar nos próximos anos sobre as tentativas de frear o desmatamento. Ao mesmo tempo, a crise econômica deve secar os financiamentos para manejo sustentável. O temor é de que eles sejam substituídos pela exploração ilegal de madeira. Segundo a FAO, houve aceleração do desmatamento no Brasil entre 2000 e 2005 na comparação com os cinco anos anteriores.