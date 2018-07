Crise desestabiliza planos de faculdades

Faculdades dos EUA estão com dificuldades para planejar a quantidade de alunos que receberão este ano, segundo uma reportagem do jornal The New York Times. A crise financeira desestabilizou os modelos estatísticos que elas usavam para prever quantos alunos fariam inscrições. Assim, não é possível saber se todos os possíveis matriculados terão dinheiro para pagar a faculdade daqui a seis meses, no início do ano letivo. Instituições públicas, que normalmente tinham mais vagas, agora estão aceitando menos estudantes. Já as universidades privadas têm vagas sobrando.