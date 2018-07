Crise abate universidades dos EUA

A crise econômica mundial chegou às universidades americanas. Responsáveis por algumas das mais conceituadas instituições de ensino do mundo já constatam que grande parte de suas fontes de receita está ameaçada, como os financiamentos do governo, os pagamentos de matrículas e as doações. Nesta semana, a reitora de Harvard, a mais rica universidade do mundo, informou que estuda maneiras de reduzir as despesas no câmpus. "Precisamos reconhecer que Harvard não é invulnerável aos violentos choques financeiros sentidos em todo o mundo", escreveu a reitora Drew Fastela em e-mail enviado ao corpo docente, equipe administrativa e estudantes. Segundo ela, as doações - que renderam neste ano US$ 36,9 bilhões à instituição - devem diminuir com a crise. Projeção da agência Moody''s, que avalia risco de empresas e países, apontou declínio de 30% no valor das doações às universidades e faculdades. Para Harvard, isso significa uma perda de US$ 11 bilhões. Segundo um funcionário da reitoria que pediu para não ser identificado, a universidade está pensando em congelar os salários de administradores e professores e a verba para cada um dos programas. A Faculdade de Artes e Ciências, a maior de Harvard, deve perder mais de US$ 5 bilhões. Os planos de expansão para um complexo científico estão sendo inteiramente reavaliados. No mês passado, a Universidade de Boston congelou as contratações e estabeleceu uma moratória para projetos de construção ainda não implementados. "A sensação de impotência é enorme", disse Patricia McGuire, reitora da Trinity Washington University, em Washington. "Neste momento, estamos observando, esperando e procurando não gastar o que não temos. O que a gente queria é ficar na cama, com a cabeça embaixo do cobertor, até que tudo isso acabasse." O governo federal interveio, ajudando a amparar os empréstimos estudantis. Esta semana, a subsecretária de Educação, Sara Tucker, em conversa com jornalistas, falou sobre as iniciativas que o governo deve tomar para financiar os empréstimos estudantis federais, que tinham sido abolidos nos últimos anos. A Moody''s previu que algumas faculdades terão problemas por causa da queda do retorno dos investimentos, da redução da capacidade das famílias de arcar com as mensalidades e da potencial diminuição das doações. Há ainda os riscos assumidos por algumas escolas com dívidas indexadas por taxa variável de juros. Na Universidade George Washington, os administradores que estão fazendo o orçamento do próximo ano verificaram que vão precisar de alguns milhões de dólares adicionais para a assistência financeira. Um número ligeiramente maior de alunos vem requerendo um reexame dos seus programas de ajuda financeira, porque a renda familiar mudou muito desde a declaração de imposto de renda do ano anterior, com base na qual esses programas se baseiam.