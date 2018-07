Criatividade nos pés

Notas musicais, charmosos gatinhos, rostos de personagens ou celebridades (como a atriz Audrey Hepburn) e desenhos abstratos são alguns dos motivos que Mariana Vilela do Nascimento, de 21 anos, estampa em tênis modelo All Star. Esse trabalho de customização começou bem por acaso, durante uma aula do curso de Design Industrial, no Senac. "Estava com um tênis bem velhinho e aproveitei para fazer alguns rabiscos", lembra. "Pintei uns quadrados, uns arabescos, mas não ficou legal."

Naquele momento, cerca de dois anos atrás, se deu conta de que, da mesma forma que gostaria de ter um tênis com a sua cara, outras pessoas poderiam desejar o mesmo. Na época, sua irmã, que é estudante de Moda, estava fissurada por botões. Então Mariana desenhou alguns botões em um modelo branco e a presenteou. "Percebi o interesse das pessoas e comecei a pensar que poderia fazer disso um negócio", conta.

Depois, vendeu um modelo para a chefe da irmã, e assim foi pegando gosto pelo trabalho, que não se resume apenas a elaborar um desenho e transferi-lo para o calçado. Mariana foca no perfil da pessoa, escolhe as cores, faz um rascunho - para ser aprovado pelo cliente -, e só depois disso parte para a metamorfose do produto. Só não tinha noção de quanto cobrar. "Os primeiros foram muito baratos", conta, arrependida. Hoje, cobra uma média de R$ 120,00 - já incluso o preço do tênis.

Diante do sucesso, criou a marca Lucky Lucy, especializada em Converse All Star, e segue aplicando seus desenhos em tênis, tornando-os exclusivos. Também criou seu blog (www.luckylucy.carbonmade.com), onde exibe diversos modelos. "Recebi uma encomenda do Rio de Janeiro, de um cliente fanático pela banda Pearl Jam, pedindo um desenho inspirado em um álbum deles", conta, lembrando que toda a negociação é feita via email. Acabou sendo incluída também em blogs de design, arte, cultura e até no blog oficial da Converse All Star - motivo de orgulho da garota.

Mariana pintava em tela acrílica desde criança. Hoje, esses trabalhos enfeitam as paredes de sua casa. Recentemente, pintou a parede de seu quarto e fez um painel usando a técnica estêncil. Antes, havia criado uma cortina com CDs, além de várias bijuterias. Promete não parar por aí e garante que já tem planos, ainda não revelados, para ampliar seu negócio. Dá uma dica: são acessórios feitos para combinar com os tênis.

Serviço:

Blog: www.luckylucy.carbonmade.com; e-mail: mari_mari@ymail.com