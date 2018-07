Crianças no palco

A professora de música Elisete Gueraldi, de 47 anos, faz parte da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer e trabalha como voluntária no núcleo do Hospital Infantil Darci Vargas. Há oito anos, ela dá aulas de piano e teclado para as crianças carentes, que lutam contra a doença. "Perdi algumas, mas outras que já estão fora do tratamento e continuam apenas na manutenção, graças a Deus, ainda têm aula comigo." Todo ano, ela organiza uma apresentação, que reúne também seus alunos de fora do hospital, para comemorar o Natal e o encerramento do ano. Faz tudo sozinha, pelo prazer de ver seus pupilos no palco, principalmente os portadores de câncer. "Acho importante terem essa experiência. É uma realização para mim e para eles."