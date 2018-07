Crianças do Fashion Rio

Começa domingo a maratona Fashion Rio. São 32 desfiles em 6 dias, na Marina da Glória. No Copa, o creme da nova safra de estilistas cariocas posa para a coluna com modelos de passarela. Será a segunda temporada de Layana Thomaz, com look vermelho, cor da coleção Ninguém Entende os Mobs, inspirada na turma dos anos 60 viciada em música e moda. Cortes secos, vestidos em A e tecidos mais sofisticados. Perfume de Eddie Sedgwick, diva de Warhol. A estilista também é musa do estande da Firjan, que fará megacampanha de prevenção às doenças do coração. Layana passou por três cirurgias complicadas e hoje tem o orgulho da enorme cicatriz que traz no peito, símbolo da luta para viver. A pequena do grupo é Athria Gomes, que foi aprovada em todas as edições do Rio Moda Hype (projeto de Robert Guimarães que patrocina novos talentos). Para o inverno, mantém-se fiel ao estilo rocker com suas Gothic Lolitas. As estampas são de florzinhas, mas os miolos têm caveiras. Estreando no circuito, Renata Veras é sobrinha do saudoso Amaury e sua história na moda tem a ver com o tio. Quando ele morreu (em circunstâncias até hoje misteriosas), Renata decidiu preencher a lacuna deixada. Aprendeu a mexer com couro e se jogou. Seu inverno brinca com volumes - calças skinny são hit - e vestidos supercurtos. A Chiaro, de Felipe Fonseca e Gustavo Machado, juntou a histórias das mensagens engajadas que sempre trabalharam com uma inspiração oriental, de onde saiu tema de duplo sentido: oriente-se. Na passarela, fios tintos xadrez, listrados banhados em chá. Uma novidade é o uso de tricô retrô com interferências de tecidos sintéticos como o acetato. Como inspiração, a Carpa, peixe que simboliza a persistência, a longevidade - essa é a mensagem. A estilista Kylza Ribas deu um passo à frente e passou do RMH à Novos Designers. Ela trata do mais contemporâneo drama: o tempo ou a falta dele. Ou ainda, a angústia das pessoas acharem que não têm tempo para nada. A coleção traz cores vibrantes que remetem a esse frenesi das pessoas correndo de um lado pro outro, como vermelho, amarelo cítrico. O contraponto é feito com cinzas urbanos, beges e cru do tricô. Uma das surpresas é o tecido de ded-poliéster com fios de aço que, a cada vez usado, pode amassar e mudar a manga, remetendo à idéia do tempo, do instante que já passou. Meu Tempo, de Arnaldo Antunes, será declamado ao vivo por ele. Se houver um tempinho entre desfiles, o lance é olhar a vista da Baía de Guanabara acomodados nos enormes bancos circulares de Muti Randolph, designer do evento. Cartada Lula mandou uma equipe a Belo Horizonte para entender - para, quem sabe, repicar - o audacioso plano Poupança Jovem, traçado pelo governador de Minas Gerais que, inspirado num projeto do governo mexicano, criou um programa para afastar jovens da violência por meio da educação, criando vínculos com a comunidade a que pertencem. Aécio Neves abrirá uma conta bancária para cada jovem matriculado no ensino médio e lhe dará R$ 1 mil por ano, que poderá ser sacado no termino do curso. ?O fato de ter um CPF e conta dá status de integração?, diz. Para receber o incentivo, o aluno terá de participar de projetos comunitários e não pode repetir nem se envolver com a polícia. ?E, no fim desses três anos, quando receber o dinheiro, o jovem terá a chance de montar seu negócio. Se 2 ou 3 juntarem-se para formar uma pequena empresa, o Banco de Desenvolvimento de Minas analisará o caso e pode até dobrar o investimento ou abrir linhas de crédito?, promete. Para este ano, Aécio reservou R$ 50 milhões de seu orçamento. 5 minutos com Clarisse Niskier Ela tem levado hordas de pessoas ao Teatro Leblon para falar sobre o bom e o correto na peça A Alma Imoral, baseada no livro homônimo do rabino Nilton Bonder. A idéia da peça veio depois que declarou ser judia budista num programa de TV, provocando a ira de Dona Léia, uma telespectadora 1. É tudo culpa de Dona Leia? Depois que li o livro decidi levar para o teatro de qualquer maneira, então a resposta a dona Léia, que me criticou por ser judia-budista, é ponto de partida e ação mínima necessária. 2. E a ação interna? O que acontece dentro das pessoas? A primeira coisa é pensar onde está a sua verdadeira intenção, onde você se sente presente. Porque é para gostar de vida! Todos acabamos fazendo concessões e fazemos coisas que não são exatamente a nossa essência. O lance é ter consciência de que é uma concessão. 3. Como fazer isso? O mais importante é o diálogo do que é correto com o que é bom. Daí a imoralidade da alma. Ela é, sim, imoral no sentido de que é transgressora porque busca o bom, mesmo quando, às vezes, ele não parece ser o correto. Mas respeitar o desejo da alma é, paradoxalmente, também o correto. Manter um diálogo entre os dois é atitude progressista. 4. Com todo esse sucesso, qual o plano para a peça? Ganhamos o prêmio Funarte de circulação nacional, então viajaremo no segundo semestre. Houve uma leitura na Livraria da Vila, em São Paulo, que foi muito especial. Tive um feeling de que precisava levar a peça para São Paulo. Será a primeira cidade. Olhar afinado O francês Eric-Emmanuel Schmidt virá ao País para ver como casais brasileiros reagem à verborragia de Maria Fernanda Cândido e Petrônio Gontijo em Pequenos Crimes Conjugais, texto seu. Lulu Librandi reestréia a peça amanhã no Teatro Jaraguá - e prepara temporada carioca. Polêmica aí Câmara está para dizer ?sim? para Romeu Batista, indicado por Wilson Campos (PT), assumir a administração de Fernando de Noronha. Ilhéus estão em polvorosa, com sócios a postos e projetos engatilhados. Esperam que a ilha seja aberta para o progresso, barrado nos últimos 4 anos. Revoada Ney Matogrosso, cult do cult, volta a baila. Está montando uma banda de rock, com clima de Cê, de Caetano. Ney reuniu uma turma jovem de São Paulo para a banda e está selecionando o repertório, que terá músicas novas e algumas próprias que caibam no contexto. Daria vem aí Número 1 do models.com, site que importa para o mercado, a polonesa Daria Werbowry chega dia 24 ao Brasil para a temporada de moda. Trazida pela Lancôme para lançar a linha de make-up Luna Chic e a máscara Fatale, assistirá ao desfile da Raia de Goeye, de Fernanda de Goeye e Paula Raia - que, assim como ela, é embaixatriz da marca. O desfile será off-Bienal na rua da casa de Fernanda, onde será montado lounge. Daria, para a coluna: No Brasil, para desfilar, modelos agora precisam de atestado médico e ter mais de 18, por causa da anorexia. O que acha disso? Não vou mentir! Acho errado gente que diz ?como de tudo, não faço exercício?. Vou à gym e tento me manter o mais ativa e saudável possível. E só como orgânicos. Sou mulher real e meu corpo está mudando, então as coisas não são tão fáceis! Mas você sabe: a gente só vive uma vez e decidi fazer tudo com moderação. Sou do Leste Europeu, no fundo, no fundo, adoro vodca! E chocolate. Quais seus rituais de beleza? Sigo uma rotina simples e disciplinada. O primeiro passo é lavar o rosto e hidratar com Hydra Zen, que aplico generosamente. À noite, removo make com Bi-Facil e Eau De Bienfait Clarté, meu preferido. Tem extratos naturais de papaia e abacaxi. Tudo Lancôme. Testino, Meisel ou Mert e Marcus? Trabalhar com Meisel é uma escola, pois nos incentiva a testar o inusitado com olhos, lábios e cada parte do corpo como uma ferramenta.Testino, Mario Sorrenti e David Sims são os que me fizerem ser o que sou hoje. Sabe que... Paulo Barossi comemora os 10 anos do Nakombi abrindo o japs no Rio. Será um restô-arte no Jardim Botânico. Osgêmeos pintaram um painel de 3mx12 e a família Moraes cedeu os direitos da poesia Rosa de Hiroshima, de Vinícius, que está sendo reproduzida em japonês no teto coberto por ouro do restô. Roberto Talma é sócio e o projeto é de José Renato Vessoni, Moa Batsow e Marcelo Suzuki Largando o Escritório sai dos palcos para a telona. Assim como fez com Separações, o roteirista Domingos Oliveira transforma a peça em filme. A história: um homem que larga o escritório e vai passar uma temporada com a mulher e um casal de amigos em uma casa. Lá os quatro acabam se relacionando. O elenco terá Mariana Ximenes, Maria Luisa Mendonça, Otávio Muller e Marcos Palmeira e a direção é de Cláudio Torres. Começa a filmar no fim do mês Pela primeira vez o board da Tate foi unânime na compra de uma foto. O museu inglês comprou duas fotos de Rosângela Rennó feitas para a expo Última Foto, aquela em que a artista distribuiu câmeras para fotografarem o Cristo Redentor usando um rolo de filme, que teve a última chapa editada. O curador Cuauhtemoc Medina disse ter sido a melhor expo que ele viu no ano, na Galeria Vermelho - onde, aliás, tem hoje vernissage da expo de fotos e desenhos de Nicolás Robbio e esculturas de Rachel Poignant O publisher Charles Cosac e Tunga estão assim, ó! A Cosac Naify está editando um trabalho especial sobre obras feitas nos últimos 10 anos pelo artista, que em 2007 estará entre Estados Unidos, onde fará performance na galeria Luhring Augustine, em NYC, e na exposição da coleção de Diane e Bruce Hallé e em Portugal, onde expõe na Galeria Mario Siqueira, Braga, Portugal Fabia Bercsek é a nova estilista da linha Bossa, da Clube Chocolate. Fábia entra no lugar que foi de Adriana Barra e Isabela Capeto e assina uma coleção que explora bastante seu lado de ilustradora. As roupas chegam às lojas em fevereiro Um joalheiro brasileiro está causando no circuito internacional. É o carioca Cleison Roche, há 15 anos vivendo nos EUA. A Bergdorff queria, mas a Takashimaya levou. A multimarcas chique-cool de NY, na 5.ª Avenida com 55th arrematou toda a coleção e fez contrato de exclusividade em NY. A Flux Gallery, de jóias contemporâneas, expõe as peças de Roche ao lado de figurões premiados e a icônica Fred Segal, de LA, faz um pedido atrás do outro. Agora Roche vai desbravar o velho continente e já conversa com os lugares mais bacanas de Paris. O que encanta nas peças são o colorido orgânico, inspirado na flora, como se fossem parte de um sonho bom. Ele passa temporada no Rio, produzindo e revendo amigos Robert Nahas participará do campeonato mundial de quadricículo que deve começar em abril. ?É um hobby que acabei levando a sério?, diz. As provas ocorrerão na Tunísia, Marrocos, Dubai, Egito, Rally dos Sertões e Las Pampas,na Argentina, a cada 45 dias Por email, de Paris, o decorador francês Jacques Garcia, que faz os restôs da família Costes, o novo hotel Fouquet Barriére e que é grande caçador de antiguidades, manda a dica: ?É hora de comprar peças dos anos 40 e 50 e do início do século 18.? Mix Festa hype do Rio, a Moo reestréia sábado no casarão século 19 mantido pelas Casas Franklin. Line up gringo com Steve Bug, Magda e Loco Dice. Diogo Reis e Eduardo Cristoph esquentam a pista - e tocam no Em Cena, amanhã. Mix II Em BH, todo mês, Laura Taylor - do trio de DJs Killer Shoes - faz com o designer Fábio Souza a Casa Belory Hills para vender looks vintage garimpados no Canadá, Suíça, França e Itália. No 240 da Rua Cabo Verde. Mix III Neste finde, André Skaf e Omar Sahyoun fazem no Tramonto, em Juquehy, a tarde Terraza Martini com o DJ Marcelo Pastore. E Silvinho Conchon trará Miguel Migs para tocar dia 18 na Pacha.