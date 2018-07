Criança é internada com suspeita de gripe

Uma das crianças que frequentam a creche de Campinas fechada nesta semana por risco de gripe suína foi internada ontem no hospital da Unicamp com febre leve, tosse e coriza. Ela e outras duas que conviveram com uma monitora que está com a doença são agora consideradas casos suspeitos, informou a Secretaria Municipal da Saúde. O número de casos da doença subiu para 25 no País com a confirmação de dois novos doentes em São Paulo - com isso, chega a 11 o total do Estado.