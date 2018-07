Criador do Biofeedback vem ao Brasil

Chega hoje a São Paulo o pesquisador Bernard Brucker, criador do Biofeedback, inovador tratamento que reabilita pessoas com lesões no sistema nervoso central. Ele vem para acompanhar a evolução dos pacientes brasileiros que se beneficiaram de seu trabalho. Por aqui, seu método é utilizado no Centro de Reabilitação Dr. Bernard Brucker - CRBB, da Uni Sant?Anna. A instituição aplica a técnica desenvolvida por ele, desde 1997, reabilitando pacientes com lesões no sistema nervoso central, que recuperam movimentos, independência e qualidade de vida.