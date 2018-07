Criado cérebro de robô com neurônios de rato

Um robô que se movimenta graças a um "cérebro" biológico criado a partir de neurônios de rato permitirá que os cientistas da Universidade de Reading (Reino Unido) conheçam melhor como funciona a memória e, assim, possam combater doenças como o Alzheimer e o Parkinson. O robô, desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, é capaz de se movimentar e evitar obstáculos com as "ordens" dadas por esse cérebro, sem nenhum tipo de ajuda humana ou de computadores. O complexo nervoso desse cérebro, integrado por 300 mil neurônios, foi extraído do córtex cerebral de um feto de rato. Depois, os especialistas tentaram separar as conexões entre as células neurais. ELETRODOS Os cientistas colocaram os neurônios, procedentes de um cultivo, em um disco integrado por cerca de 60 eletrodos que captura os sinais emitidos pelas células, que dirigem os movimentos do robô. Cada vez que ele se aproxima de um objeto, alguns sinais emitidos pelos eletrodos se dirigem ao cérebro e estimulam os neurônios, que respondem enviando a ordem de girar para a direita ou para a esquerda. O próximo objetivo dos pesquisadores é conseguir que o robô aprenda, para o que utilizarão diferentes tipos de sinais e, sobretudo, que memorize e reconheça seu entorno.