Estudos com radiocarbono indicam que a construção de Stonehenge, o círculo de pedra mais famoso do Neolítico, aconteceu 2300 a.C., cerca de 300 anos depois do que se imaginava. Os detalhes da pesquisa estão no documentário Timewatch, que a rede BBC exibirá esta semana. Arqueólogos suspeitam que o local teria sido um centro de cura.